Filip met kinderen Gabriël, Emmanuel en Eléonore bij EK-wedstrijd

De Belgische koning Filip is zaterdag met drie van zijn vier kinderen in het RheinEnergieStadion in Keulen gearriveerd voor de EK-wedstrijd tegen Roemenië. Persbureau Belga meldt dat de koning prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore heeft meegenomen.

Dat de koning er zou zijn om de Rode Duivels aan te moedigen, had het Belgische hof al gemeld, maar dat zijn kinderen met hem mee zijn, is een verrassing. Zijn oudste dochter, kroonprinses Elisabeth, is net als koningin Mathilde niet bij de wedstrijd aanwezig.

In de aanloop naar het EK in Duitsland bracht de koning op 4 juni al een bezoek aan het nationaal oefencentrum in Tubeke. Ook toen had hij zijn zoon Emmanuel bij zich.