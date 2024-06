FLEMMING: koningin Máxima doet aan buitenzwemmen

Koningin Máxima zwemt vaak buiten. Dat vertelde de vorstin volgens FLEMMING eerder deze week tijdens de uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde in Den Haag.

De zanger was een van de 28 genodigden tijdens de jaarlijkse lunch van het koningspaar voor Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie. “Ik zat aan tafel met Máxima, superlieve vrouw”, zegt FLEMMING voor de camera van RTL Boulevard. “Het is gewoon heel erg leuk om hen ook wat beter te leren kennen.”

Volgens FLEMMING is de koningin “heel erg geïnteresseerd in iedereen”, maar vond ze een vraag over wat ze doet in het dagelijks leven “juist leuk”. Zo vertelde Máxima dat ze doet aan “lekker buitenzwemmen als het niet te koud is”.

Of de koninklijke familie de muziek van FLEMMING luistert, durfde hij niet te vragen. “Dat zou wel heel leuk zijn.”