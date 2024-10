Frederik bij opening tentoonstelling in Architectuurcentrum

De Deense koning Frederik is maandag aanwezig geweest bij de opening van een tentoonstelling in het Deense Architectuurcentrum in Kopenhagen. Het thema van de tentoonstelling is Het water komt eraan.

De tentoonstelling richt zich op klimaatverandering en de bijbehorende uitdagingen. Tijdens zijn bezoek kreeg Frederik informatie over de aanpak van de klimaatproblematiek, van lokale initiatieven tot grote infrastructuurprojecten.

Architect Kent Martinussen, die ook directeur is van het Deense Architectuurcentrum, leidde Frederik rond tijdens zijn bezoek.