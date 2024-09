Frederik en Mary herdenken Deense militairen

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben donderdag een krans gelegd voor Deense militairen. Het koningspaar deed dat bij het monument voor de internationale inspanningen van Denemarken in Kastellet in Kopenhagen.

Op de zogeheten Dag van de Vlag worden Deense militairen geëerd die in het buitenland hebben gediend. Het is daarnaast een dag om gevallen soldaten te herdenken. Naast de kranslegging werden enkele toespraken gehouden en was er een parade.

De herdenkingsdag wordt sinds 2009 gehouden. Naast het grote evenement in de hoofdstad worden verspreid over het land ook lokale evenementen georganiseerd.