Frederik en Mary op privéreis, Benedikte regent in Denemarken

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn voor een privéreis in het buitenland en dan fungeert Prinses Benedikte van vrijdag tot en met zondag als regent. Dat bevestigt het Deense hof aan de krant Billed Bladet.

De krant schrijft dat Frederik tot en met zondag niet in Denemarken is. Mary heeft zondagmiddag wel een afspraak in haar agenda staan. Zij is dan bij een kerstconcert van een meisjeskoor in het Concertgebouw in Kopenhagen.

Normaal gesproken zou kroonprins Christian optreden als regent als zijn ouders niet in het land zijn, daarna oud-koningin Margrethe. Het is niet duidelijk waarom voor Benedikte, de zus van Margrethe, is gekozen.