Frederik feliciteert luitenants en korpscommandanten na benoeming

De Deense koning Frederik heeft dinsdagochtend nieuwbenoemde eerste luitenants van de luchtmacht en korpscommandanten van de strijdkrachten ontvangen. Dat gebeurde in kasteel Amalienborg in Kopenhagen, waar Frederik en zijn gezin wonen.

Het Deense hof deelt op sociale media meerdere foto’s van de ceremonie. Daarop is te zien hoe Frederik de luitenants en korpscommandanten de hand schudt en hen toespreekt.

Frederik ontving de luitenants in de Ridderzaal, en vervolgens benoemde de koning de korpscommandanten in de Staatsiezaal. Het is traditie dat de koning de nieuwe luitenants en korpscommandanten feliciteert met hun benoeming.