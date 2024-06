Frederik reikt koningshorloge uit aan Deense wachter

De Deense koning Frederik heeft donderdag deelgenomen aan de Anniversary Parade of the Danish Royal Life Guards in Kopenhagen. Daar waren naast de monarch ook ongeveer duizend militairen bij aanwezig.

Gedurende de militaire parade overhandigde Frederik ook het zogeheten Kongens Ur, het koningshorloge, aan wachter Sebastian Lynge Overgaard. Het horloge wordt uitgereikt aan de wachter die door de wachtcompagnie is uitgekozen als beste van de voorbije dienstperiode.

Frederik was ook aanwezig bij de opening van een nieuwe tentoonstelling in de Livgardenskazerne, gelegen naast het kasteel Rosenborg.