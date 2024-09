Frederik schuift eerste steen op plek bij start renovatie Børsen

De Deense koning Frederik heeft donderdag het startsein gegeven voor de herbouw van de door brand verwoeste Børsen in Kopenhagen. De vorst deed dat door symbolisch een nieuwe hoeksteen van 60 kilo in het metselwerk van het voormalige beursgebouw te schuiven.

De Børsen werd in april getroffen door een enorme brand. Het historische gebouw, al decennialang geen beurs meer, huisvestte de Deense Kamer van Koophandel. Dit jaar zou eigenlijk het 400-jarig jubileum worden gevierd.

Voordat Frederik de hoeksteen plaatste, legde hij eerst een tijdcapsule in de muur. Daarin zijn enkele voorwerpen gestopt die iets vertellen over het leven in Denemarken in 2024. Ook zijn de voorpagina’s van de kranten van donderdag toegevoegd.

De wederopbouw van de Børsen duurt naar verwachting vele jaren.