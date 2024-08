Frederik vaart ‘James Bond-waardig’ naar Dannebrog

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn zondag aan boord gegaan van het koninklijke schip Dannebrog. Het koningspaar kwam in stijl aan door met een speedboot naar het schip te varen.

Mary legde de tocht over het water vast en het hof deelde die beelden op sociale media. Op het filmpje is te zien dat Frederik, in vrijetijdskleding en met een zonnebril op, met veel plezier met de boot over het water zoeft.

Volgers zijn onder de indruk van het beeld van Frederik achter het roer. “James Bond-waardig”, reageert iemand. Ook anderen zien een vergelijking met de bekende geheim agent. “Zijne majesteit als volgende James Bond”, oppert een volger.

Frederik en Mary beginnen komende week aan hun zomertocht op de Dannebrog. De eerste bestemming is het Deense eiland Bornholm.