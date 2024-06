Frenna en Rotjoch nemen koningspaar mee in hiphopscene Atlanta

De Nederlandse rappers Frenna en Rotjoch gaan maandag met koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee naar een gerenommeerde hiphopstudio in Atlanta. Tijdens een vierdaags werkbezoek krijgt het koningspaar een rondleiding door Patchwerk Recording Studios.

Artiesten als Outkast, 2Pac, Beyoncé en Madonna hebben ooit een album opgenomen in de studio. Het is nog niet bekend welke rol Speciaal-rapper Frenna en Betalen Voor Dit-rapper Rotjoch hebben tijdens het bezoek.

Hiphop is van groot cultureel en economisch belang voor Atlanta. De Amerikaanse krant The New York Times noemde de stad “het zwaartepunt van hiphop”.