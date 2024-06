Frenna vindt koning en koningin ‘tranquilo’ en ‘chille mensen’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn “gewoon chill” volgens rapper Frenna. De rapper nam het koningspaar maandag even mee de Patchwerk Recording Studios in Atlanta in, waar hij bezig was met opnames.

“Chille mensen. Zijn gewoon chill. Tranquilo”, reageerde Frenna na afloop. “Ik heb gewoon even laten horen wat ik in petto heb.” Voor extra jaloezie bij hiphopartiesten onderling heeft het bezoek niet gezorgd, zei Frenna zelfverzekerd. “Jaloers waren ze al op me, hoor. Ik maak het ze heel moeilijk.”

Ook 101Barz-bedenker Rotjoch was in de studio aanwezig. Hij vond het “een eer” om het koningspaar mee te nemen in de wereld van hiphop. “Ik ben trots dat ik de hiphop mocht vertegenwoordigen vandaag.”

Ook Willem-Alexander en koningin Máxima kijken met plezier terug op het bezoek. “Ik ken een hoop jongeren die nu heel jaloers zijn op mij”, zei Willem-Alexander toen hij een foto maakte met Frenna en Rotjoch.