Geëmotioneerde prinses Laurentien wil ‘rust’ en ‘gelukkig zijn’

Prinses Laurentien wil “rust” en “gelukkig zijn”. Dat laat ze weten in gesprek met RTL Nieuws. Woensdag werd bekend dat Laurentien stopt als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die zich inzet voor ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal. Dat gebeurt na een publicatie over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de prinses in het AD.

“Het allerlaatste dat ik wil is dat het om mij gaat”, zegt een geëmotioneerde Laurentien tegen RTL Nieuws. De prinses is geraakt door de gebeurtenissen, vertelt ze. “Dit is wie ik ben. Mijn identiteit is mijn professionaliteit. En als je dan op de persoon wordt aangepakt. Dan wordt er dus een ander persoon van mij gemaakt. Dat grijpt mij aan.”

De stichting (Gelijk)waardig Herstel helpt ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Er is veel te doen geweest over de aanpak die de stichting daarvoor hanteert. Begin augustus verscheen in het AD dat meerdere anonieme bronnen bij het ministerie van Financiën melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag van de prinses.

Laurentien is nooit gevraagd om te stoppen, vertelt ze ook aan RTL Nieuws. Niet door koning Willem-Alexander, niet door premier Dick Schoof en niet door haar man, prins Constantijn. De prinses wil echter dat “de polarisatie van meningen” stopt. “Ik wil ook rust, ik wil ook m’n werk doen. Ik wil ook gewoon een gelukkig mens zijn.” Laurentien blijft wel actief bij de stichting, maar dan op de achtergrond.