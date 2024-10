Gekroonde Alpaca in pak snuift koning Charles in gezicht

Koning Charles heeft tijdens zijn bezoek aan de Australische hoofdstad Canberra een alpaca in een pak ontmoet. Het dier stond te wachten langs de wandelroute van Charles en zijn vrouw Camilla op weg naar het nationale oorlogsmonument.

Hephner, zoals de alpaca heet, stond samen met zijn baasje uren te wachten om een glimp van de koning op te vangen, maar met succes dus. Toen Charles het dier zag, stopte hij even om hem over zijn snuit te aaien. De Britse vorst, die voor het eerst sinds zijn kankerdiagnose in februari weer een grote, buitenlandse reis maakte, moest wel oppassen dat de alpaca niet in zijn gezicht spuugde. Toen Hephner snoof en aanstalten maakte om te spugen, stapte Charles lachend naar achteren om buiten bereik van Hephner te komen.

De 9-jarige Hephner droeg op zijn kop een kroontje. Het dier is vernoemd naar de oprichter van Playboy, Hugh Hefner, aldus eigenaar Robert Fletcher tegen persbureau Reuters. “Hij heeft veel outfits, deze hebben we speciaal voor vandaag bewaard”, zei hij. “De ene koning ontmoet de andere.”