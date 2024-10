Gezin Madeleine niet mee met familievakantie naar Brazilië

Het gezin van prinses Madeleine slaat een vakantie met de rest van de Zweedse koninklijke familie naar Brazilië over. Ze gaan niet mee om “privéomstandigheden”, bevestigt het hof aan Zweedse media.

De rest van de familie is vrijdag vertrokken. De trip stond al lange tijd gepland en is een initiatief van koningin Silvia, die graag het land aan al haar kleinkinderen wilde tonen. Silvia heeft een speciale band met het Zuid-Amerikaanse land omdat haar moeder Braziliaans was.

Nu de rest van de familie op vakantie is, is Madeleine automatisch regent. Dat blijft ze tot kroonprinses Victoria terug in Zweden is. De gezinnen van Victoria en haar broer Carl Philip gaan volgende week weer naar huis, terwijl koning Carl Gustaf en koningin Silvia nog een week extra blijven.

Voor het koningspaar is de reis niet enkel een vakantie. Ze ondernemen ook enkele officiële activiteiten. Zo wonen ze dit weekeinde een bijeenkomst van de World Scout Foundation bij in Rio de Janeiro.