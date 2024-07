Graaf Felix van Denemarken viert 22e verjaardag

Graaf Felix van Denemarken is jarig en viert maandag zijn 22e verjaardag. Op Instagram deelt het Deense hof een foto van de jarige.

Felix poseert met zijn oudere broer Nikolai, zijn jongere halfbroer Henrik en zijn halfzusje Athena. Volgens het paleis viert Felix zijn verjaardag met zijn familie in Château de Cayx in Frankrijk.

Felix is de tweede zoon van prins Joachim en gravin Alexandra, de voormalige echtgenote van Joachim. Hij is dus het neefje van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken. Prins Joachim trouwde later met Marie en heeft met haar ook twee kinderen.