Gravin Eloise ‘komt volledig tot rust’ in Italië

Gravin Eloise geniet van haar vakantie in Italië. Op Instagram vertelt ze dat ze haar reis in Toscane is begonnen en daarna naar Rome en Verona is gegaan. Daarnaast deelt ze een aantal vakantiefoto’s.

“Telkens wanneer ik in Italië ben, kom ik volledig tot rust”, vervolgt Eloise. “Ik had dit echt nodig.”

“Ik ben vooral verrast door de prachtige straten van Verona – die zijn niet normaal!”, aldus de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. De tussenstop in Rome was onbedoeld, nadat ze zaterdag per ongeluk de verkeerde trein had genomen. Ze bedankt ook al haar volgers die haar tips hebben gegeven over de Italiaanse hoofdstad.