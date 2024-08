Groningse band vindt het jammer dat Alexia voor Londen kiest

De Groningse band Aantal Jongens vindt het jammer dat prinses Alexia niet in Groningen gaat studeren. De groep had eerder dit jaar een speciaal nummer gemaakt om de prinses te overtuigen naar Groningen te komen, maar vergeefs. Vrijdag werd bekend dat de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Londen gaat studeren.

“Verschrikkelijk”, zo noemt groepslid Tristan het. “Hoe kun je zo een mooie stad laten liggen”, zegt hij tegen het ANP. Hij vertelt verder dat de groep het nummer had gemaakt in de hoop dat de prinses naar Groningen zou komen. “Maar dat wordt ‘m helaas niet.”

Er gingen lange tijd geruchten dat de 19-jarige prinses in Groningen zou gaan studeren. Het was bekend dat de Rijksuniversiteit Groningen een van de opties was, toen in de database van de universiteit een mailadres van de prinses opdook. “We gingen er wel al een beetje vanuit dat ze hier naartoe zou komen na al die geruchten. Maar die klopten dus allemaal niet.”

Alexia gaat aan de University College London studeren. Ze begint eind september aan de bachelor Science & Engineering for Social Change.