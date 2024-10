Groothertog Henri weet al op welke datum hij gaat abdiceren

Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg weet al op welke datum hij zijn vader Henri zal opvolgen als groothertog. Wanneer dat zal zijn, houden ze nog even geheim, vertellen ze in een interview met de Luxemburgse zender RTL.

“Maar het is duidelijk dat het niet eeuwig meer zal duren”, stelt Henri op de dag dat Guillaume benoemd wordt als luitenant-vertegenwoordiger. Dat is traditiegetrouw de eerste stap bij een troonswisseling in Luxemburg. “Daarna gaan we verder met de tweede stap”, zegt de 69-jarige groothertog, die sinds oktober 2000 staatshoofd is. Daarvoor was Henri zelf ruim twee jaar luitenant-vertegenwoordiger.

De datum voor de abdicatie is al vastgesteld, bevestigt Guillaume. “Ja, wij weten het. Dat hebben we al besproken.” De 42-jarige erfgroothertog zegt dat alles in goed overleg is gegaan samen met groothertogin Maria Teresa en erfgroothertogin Stéphanie. Volgens hem is nu “het ideale moment” om langzaam zijn vader op te volgen. “Op je 42e ben je nog jong en heb je veel nieuwe ideeën die je wilt implementeren.” Maar het initiatief kwam van zijn vader, zegt Guillaume erbij.

De erfgroothertog ziet “ruimte voor modernisering en vernieuwing” aan het Luxemburgse hof, maar wil tegelijkertijd ook niet te veel veranderen. “Een nieuwe generatie binnen een monarchie betekent niet meteen een revolutie”, aldus Guillaume.