Groothertogelijk paar wenst Luxemburgse paralympiërs succes

De Luxemburgse groothertog Henri en zijn vrouw Maria Teresa hebben een bezoek gebracht aan het paralympisch dorp in Parijs. Op Instagram deelt het hof foto’s van hun bezoek waarbij ze de Luxemburgse atleten succes wensten voorafgaand aan de Paralympische Spelen die woensdag worden geopend.

Het groothertogelijk paar werd tijdens hun bezoek vergezeld door de Luxemburgse minister van Sport, Georges Mischo. Zij heetten in het paralympisch dorp de Luxemburgse delegatie welkom. Het team bestaat uit sprintster Katrin Kohl en kogelstoter Tom Habscheid, die kunnen rekenen op “de volledige steun” van Henri en Maria Teresa.

Op foto’s is te zien hoe de groothertog en groothertogin poseren met een Luxemburgs shirt. Ook praten zij met de paralympiërs en signeren ze ieder een paal met handtekeningen in het paralympisch dorp in Parijs.