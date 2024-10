Guillaume door Henri benoemd tot luitenant-vertegenwoordiger

Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg is dinsdag luitenant-vertegenwoordiger van zijn vader Henri geworden. Tijdens een korte ceremonie op het paleis in Luxemburg-Stad tekenden de groothertog en premier Luc Frieden een decreet waarmee de benoeming officieel werd. Even later legde Guillaume de eed af in de Kamer van Afgevaardigden. De aanstelling is de eerste stap naar een uiteindelijke troonsafstand van Henri.

Het moment van tekenen duurde maar een paar minuten en werd gadegeslagen door Guillaume zelf, groothertogin Maria Teresa, erfgroothertogin Stéphanie en een groepje journalisten. Na het zetten van de handtekeningen wisselden het groothertogelijk en erfgroothertogelijk paar felicitaties uit.

Premier Frieden nam vervolgens het woord en noemde de gebeurtenis “een grote dag” in de geschiedenis van Luxemburg en “een historisch moment”. Hij stipte aan dat Guillaume nog maar vijf voorgangers heeft gehad en dat het luitenantschap stamt uit de tijd van de Nederlandse koning Willem III, die zijn broer Hendrik in 1850 aanwees om hem te vertegenwoordigen in Luxemburg.

Voorbereiding

Guillaume kan als luitenant-vertegenwoordiger nu taken van zijn vader overnemen, waardoor hij zich nog beter kan voorbereiden op zijn toekomstige taak als groothertog. Henri blijft echter het enige staatshoofd van Luxemburg.

De huidige groothertog was zelf ook eerste luitenant-vertegenwoordiger voordat hij in 2000 zijn vader Jean opvolgde. Een datum voor de abdicatie van Henri is nog niet bekend.