Guus Meeuwis en Elbow op Royal Park Live in Paleis Soestdijk

Guus Meeuwis en de Britse band Elbow staan in juli op het podium in de tuin van Paleis Soestdijk in Baarn tijdens Royal Park Live. Dat heeft de organisatie van het muziekevenement dinsdag bekendgemaakt. Meeuwis geeft een show op 3 juli en Elbow op 10 juli.

Elbow brak in 2008 wereldwijd door met het album The Seldom Seen Kid, waarop hits als One Day Like This en Grounds For Divorce te horen zijn. Meeuwis gaf jarenlang een concertreeks in het Philips Stadion in Eindhoven, onder de noemer Groots met een zachte G. Dit jaar stopte hij met de reeks omdat hij nieuwe dingen wilde gaan doen.

Het is de achtste keer dat de concertserie Royal Park Live wordt gehouden in de tuin van Paleis Soestdijk. Onder anderen Tom Jones, Eros Ramazzotti, Sting en Oleta Adams gaven in voorgaande jaren concerten in Baarn. De kaartverkoop start vrijdag om 10.00 uur.