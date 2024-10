Haakon bezoekt stichting die aanslag op Noorse moskee herdenkt

Kroonprins Haakon gaat 4 november naar het herinnerings- en leercentrum van de 10 August Foundation in Bærum. De stichting werd opgericht na de terroristische aanslag op de Al-Noor-moskee en de moord op Johanne Zhangjia Ihle-Hansen op 10 augustus 2019.

De 22-jarige Philip Manshaus loste in 2019 vier schoten in de moskee, waarbij iemand lichtgewond raakte. Later werd bij hem thuis zijn vermoorde 17-jarige stiefzus aangetroffen. De man, die naar eigen zeggen betreurde dat hij niet meer slachtoffers had gemaakt, werd veroordeeld tot 21 jaar cel.

Het bezoek van Haakon staat in het teken van het voorkomen van radicalisering en extremisme door middel van onderwijs en dialoog. De kroonprins krijgt een rondleiding door het herinnerings- en leercentrum, gevestigd in de Al-Noor-moskee. Daar is ook een tentoonstelling over de terroristische aanslag.

Hij praat daarna met het personeel van de stichting, jongeren van de Al-Noor-moskee en leerlingen van een school die les krijgen aan de hand van het programma.