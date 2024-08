Haakon en Mette-Marit zien Noorse handbalsters goud pakken

Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit waren zaterdag in Lille getuige van de overwinning van Noorwegen op Frankrijk in de olympische handbalfinale. Het Noorse koningshuis heeft op social media felicitaties gedeeld aan de Noorse handbalvrouwen en aan gewichtheffer Solfrid Koanda die zaterdag goud wonnen.

“Wat een stel dames”, begint het hof het bericht. “Felicitaties aan zowel de handbalvrouwen als Solfrid Koanda met hun olympische gouden medailles!”

Haakon en Mette-Marit waren in het stadion in Lille aanwezig bij de finale “om de Noorse handbalvrouwen naar goud te juichen”, schrijft het paleis. Eerder deze week ontmoette de kroonprins gewichtheffer Koanda in het olympisch dorp en wenste haar veel geluk.