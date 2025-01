Haakon opent Noors Jaar van het Buitenleven in Oslo

Kroonprins Haakon heeft zaterdag het Noorse Jaar van het Buitenleven geopend. Dat deed hij in Oslo tijdens het evenement ‘Heel Noorwegen brandt’, waarbij door het hele land vreugdevuren worden ontstoken. De kroonprins hield er onder meer een toespraak waarin hij het belang van buiten zijn benadrukte.

Dit jaar krijgt iedereen de kans om alles wat het buitenleven te bieden heeft te ontdekken en een deel van het buitenleven te vinden dat bij hen past. Het doel is om de drempel om eropuit te trekken te verlagen. Daar verwees Haakon ook naar in zijn openingstoespraak. “Het buitenleven biedt hele fijne manieren om samen te zijn. Het is sociaal. Het is leuk, het is schermvrij, het is gezond, het is iets om blij mee te zijn. Goed voor zowel hoofd, lichaam als ziel.”

De Noorse kroonprins erkent dat het niet altijd makkelijk is voor kinderen om hun ouders mee het huis uit te krijgen. “Maar daar kun je iets aan doen. Zeur niet te veel, maar je kunt wel een beetje zeuren en vragen of jullie op reis mogen, voetballen of worstjes grillen in het bos. Ik weet zeker dat ze net zo veel plezier zullen hebben als jullie”, zei hij tegen de aanwezige jeugd.

“Wat we ook moeten onthouden als we in de natuur zijn, is dat als het ons zoveel geeft – bessen, paddenstoelen, vis, geweldige ervaringen – we dan ook iets terug moeten geven”, vervolgde Haakon. “We moeten voor de natuur zorgen. Zorg ervoor dat het in goede gezondheid en in balans is.”