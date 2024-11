Haakon zegt niets over mogelijke politieverklaring in zaak-Høiby

Kroonprins Haakon van Noorwegen zegt niet of hij is opgeroepen om een verklaring af te leggen bij de politie in de mishandelingszaak rondom zijn stiefzoon Marius Borg Høiby. Dat antwoordde hij maandag bij een bezoek aan een moskee in het plaatsje Baerum op vragen van Noorse media. Ook wilde de troonopvolger dat niet zeggen over zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit.

“Ik kan nu niets over die dingen zeggen. Ik denk dat ik het daarbij laat”, zei Haakon, die ook werd gevraagd naar kritiek in Noorwegen dat het koninklijk huis een speciale behandeling zou krijgen. Volgens de kroonprins is het logisch dat er veel meningen zijn. “Tegelijkertijd proberen we ons werk te doen en moet de politie de zaak afhandelen.”

Haakon wordt sinds de arrestatie van zijn stiefzoon bij elke gelegenheid door Noorse media bestookt met vragen over de zaak. Høiby wordt verdacht van het mishandelen van drie ex-partners. Hij werd begin augustus gearresteerd toen hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen.

De advocaat van een van de vermeende slachtoffers vindt dat kroonprinses Mette-Marit een verklaring over haar zoon moet afleggen bij de politie. Hij diende daar eerder deze maand een verzoek voor in bij de politie. Afgelopen week werd duidelijk dat het paleis voorafgaand aan de arrestatie van Høiby op de hoogte was gesteld door de politie. Mette-Marit zou daarna ook contact hebben gehad met een van de slachtoffers.