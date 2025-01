Harald condoleert Trump na vliegtuigcrash in Washington D.C.

Koning Harald heeft de Amerikaanse president Donald Trump gecondoleerd met de vliegtuigcrash in Washington D.C. waarbij vermoedelijk alle 67 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het Noorse hof deelt vrijdag een condoleancebericht van de koning aan de president.

“Ik was diepbedroefd toen ik hoorde over de tragische vliegtuigcrash in Washington D.C. op woensdag 29 januari, waarbij zoveel mensen om het leven kwamen”, schrijft Harald. “Namens mijzelf en het Noorse volk wil ik mijn oprechte condoleances betuigen aan u en het Amerikaanse volk. Ik vraag u ook mijn diepste medeleven over te brengen aan de nabestaanden en anderen die getroffen zijn door deze tragische gebeurtenis.”

Woensdag kwamen bij het vliegveld van Washington D.C. een vliegtuig en een legerhelikopter met elkaar in botsing. Er zijn tot nu toe zeker 28 lichamen geborgen uit de rivier Potomac, waarboven de helikopter en het vliegtuig neerstortten.