Harald reikt journalistieke prijzen uit

De Noorse koning Harald heeft vrijdag de journalistieke Sønstebyprijzen uitgereikt. Het Noorse hof deelde daar vrijdag beelden van op sociale media.

De prijzen gingen dit jaar naar Yama Wolasmal, een journalist van de Noorse nationale omroep NRK, en de redactie van The Barents Observer. Dat is een Noorse onlinekrant die nieuws en opiniestukken publiceert over de Barentszeeregio. Dat doet de krant in het Engels, Russisch en Chinees. De winnaars kregen hun prijzen volgens het hof “voor hun moedige en belangrijke bijdrage aan het begrijpen van de conflicten die zich op het wereldtoneel afspelen”.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Sønstebyfonds en is vernoemd naar Gunnar Sønsteby, een Noorse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd onderscheiden met het Noorse Oorlogskruis met drie zwaarden, de hoogste militaire onderscheiding in Noorwegen.