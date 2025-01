Harald ziet Noorse handballers openingswedstrijd WK verliezen

Koning Harald heeft woensdagavond de openingswedstrijd van het WK handbal voor mannen bijgewoond. In Oslo zag de Noorse koning zijn landgenoten met 26-29 verliezen van Brazilië.

Op Instagram deelt het hof donderdagmiddag foto’s van de wedstrijd. De 87-jarige Harald volgde het duel vanaf de tribune in de Unity Arena in de Noorse hoofdstad. “De Noorse handbalmannen hadden het zwaar in de openingswedstrijd tegen Brazilië”, staat in het bijschrift. “Maar vrijdag en zondag wachten nieuwe kansen om punten te pakken in de groepsfase.”

Vrijdag speelt Noorwegen tegen de Verenigde Staten en zondag is Portugal de tegenstander. Bij die laatste wedstrijd zijn kroonprins Haakon en zijn zoon prins Sverre Magnus aanwezig.