Harlan Coben prijst koningin Camilla om inzet voor literatuur

Harlan Coben is koningin Camilla dankbaar voor haar inzet voor literatuur. De Amerikaanse schrijver van bestsellers als Fool Me Once en The Stranger prijst de vorstin tegenover het Britse persbureau PA.

Coben is komend weekend een van de sprekers tijdens het festival van Camilla’s boekenclub The Reading Room in Londen. De schrijver heeft de koningin eerder dit jaar al ontmoet en was daar best nerveus voor. “Maar ze stelt je meteen op je gemak. Ze was buitengewoon beleefd. Anderen die haar persoonlijk kenden vertelden me dat ze enorm warm en nuchter is.”

Dat de koningin met haar boekenclub en bijbehorende evenementen mensen probeert aan te sporen te lezen, vindt de schrijver erg goed. “Ik heb veel voor andere literaire organisaties gedaan en we proberen er altijd voor te zorgen dat mensen, jong en oud, meer gaan lezen. De koningin doet dat.”

Camilla begon haar boekenclub in 2021 op Instagram om aandacht te vragen voor boeken, schrijvers en lezers. De koningin wil met The Queen’s Reading Room onder meer onderstrepen welke belangrijke rol literatuur speelt.