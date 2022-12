Harry: Catherine geprezen, Meghan afgerekend voor zelfde dingen

Volgens de Britse prins Harry kwam zijn schoonzus Catherine weg met dingen waar zijn vrouw Meghan juist op werd afgerekend. Dat zegt Harry in de vierde aflevering van de Netflix-documentaire Harry & Meghan.

“Dit zeggen ze bij Catherine en dat zeggen ze bij Meghan”, zegt Harry in de docuserie. Volgens de prins zijn er vijfentwintig voorbeelden te noemen waarin Meghan werd “afgebrand” en Catherine “juist werd opgehemeld”.

Zo noemt Harry een aantal voorbeelden, waarbij covers worden getoond van de Britse tabloids. Het gaat bijvoorbeeld om een jurk met blote schouder. Bij Meghan werd dat “not done” gevonden terwijl Catherine er om werd geprezen. Ook haalt Harry voorbeelden aan waarin Meghan met een avocado te zien was, waar schande van werd gesproken. “Bij Catherine was dat niet het geval.” Tot slot is er nog een voorbeeld met schoenen die beide dames droegen. Volgens Harry werd ook toen Meghan gestraft terwijl Catherine werd opgehemeld.

De Britse prins schaart dat onder de noemer racisme. “Veel mensen zien racisme als alleen het n-woord, maar dat is het niet alleen. Ze begrijpen het niet. Als je het verschil niet snapt, dan kan ik je niet helpen. Dat kan ik niet, dan houdt het op.”