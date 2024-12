Harry en Meghan doneren aan organisatie van dochter Joe Biden

Prins Harry en Meghan hebben een flinke donatie gedaan aan de liefdadigheidsinstelling van Ashley Biden, de dochter van president Joe Biden. De organisatie, Women’s Wellness Spa(ce), helpt vrouwen die worstelen met traumatische ervaringen uit het verleden.

Harry en Meghan hebben vorig jaar 250.000 dollar gedoneerd aan de organisatie, zo staat volgens entertainmentwebsite People in een financieel rapport van de organisatie van het stel.

“Het doel van het centrum is om een veilige plek en gemeenschap te bieden aan vrouwen die te maken hebben met trauma’s”, luidt de omschrijving van de uitgave in het rapport van The Archewell Foundation. “Het biedt middelen zoals voedzaam eten, lichaamsbeweging, meditatie en therapeutische interventies.”