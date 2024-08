Harry en Meghan in gesprek met Colombiaanse studenten

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn donderdag in de Colombiaanse hoofdstad in gesprek gegaan met studenten van de Popular Cultural School. De hertog en hertogin van Sussex zijn voor een vierdaags officieel bezoek in het Zuid-Amerikaanse land.

Op foto’s is te zien hoe Harry en Meghan praten met aanwezige studenten. Daarbij lacht zowel Harry als Meghan met hun gesprekspartners.

Bij het bezoek is ook de Colombiaanse vicepresident Francia Márquez aanwezig. Zij nodigde het stel uit voor een bezoek aan haar land.