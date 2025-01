Harry en Meghan stellen huis beschikbaar voor slachtoffers brand

Prins Harry en zijn vrouw Meghan stellen hun huis in Montecito beschikbaar voor vrienden en geliefden die hun eigen huis moesten ontvluchten vanwege de verwoestende branden in Los Angeles. Het Amerikaanse tijdschrift People bevestigt dat de hertog en hertogin van Sussex op die manier hun steentje bijdragen aan de hulp voor de slachtoffers van de branden.

Donderdag werd bekend dat Harry en Meghan via hun website een aantal ideeën en initiatieven hadden gedeeld om getroffen mensen in L.A. te helpen. Het ging onder meer om een organisatie die maaltijden levert aan hulpverleners en slachtoffers en om de Animal Wellness Foundation, een organisatie voor dieren.

Harry en Meghan wonen in de wijk Montecito, zo’n 145 kilometer ten westen van Los Angeles. De verwoestende branden, die aan zeker tien mensen het leven hebben gekost, woeden voornamelijk in de wijken Pacific Palisades, Pasadena en Altadena. Ongeveer 180.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Circa 10.000 panden zijn verwoest of beschadigd.