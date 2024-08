Harry en Meghan willen kinderen beschermen tegen onlinewereld

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan willen hun eigen kinderen Archie en Lilibet, maar ook andere kinderen, beschermen tegen alles wat in de onlinewereld gebeurt. Dat zegt het stel in een interview met CBS Sunday Morning, waarvan een preview is verschenen.

“Ze zijn 3 en 5. Ze zijn geweldig”, zegt Meghan over haar kinderen. “Maar het enige wat je als ouders wilt doen, is ze beschermen. En zoals we kunnen zien wat er in de onlinewereld gebeurt: we weten dat er veel werk aan de winkel is en daar willen we graag aan meehelpen.” Daarbij benadrukt Harry dat het belangrijk is om als ouder te weten “hoe je moet helpen”.

In het interview gaan de hertog en hertogin van Sussex in gesprek met presentatrice Jane Pauley. Ze spreken over een nieuw project, dat kinderen wegwijs wil maken in de wereld van sociale media. Ze praten ook over hun werk met ouders van kinderen die online zijn gepest.