Harry steunt kinderen van omgekomen militairen met brief

Prins Harry heeft een brief geschreven aan jonge leden van Scotty’s Little Soldiers, een liefdadigheidsinstelling die (jonge) kinderen van omgekomen militairen ondersteunt. In de brief schrijft de Britse prins onder meer over het verliezen van zijn moeder Diana op jonge leeftijd.

Harry zegt “misschien wel meer dan de meesten” te begrijpen hoe zwaar het is om op jonge leeftijd een ouder te verliezen. “Het kan overweldigend en isolerend zijn. En toch, te midden van dat hartzeer, vinden we kracht in de liefde en herinneringen die zijn achtergelaten. Ik heb gezien hoe gemeenschappen als die van jullie comfort en herstel kunnen bieden.”

De 40-jarige prins, die zijn moeder op 12-jarige leeftijd verloor, deelde bij de brief een foto waarop hij poseert met een sjaal van Scotty’s Little Soldiers om. “Door samen te komen en elkaar te steunen, eren jullie niet alleen jullie geliefden maar smeden jullie ook een band die jullie door moeilijke tijden kan en zal slepen. De tranen en het gelach, de gedeelde ervaringen en de gelukkige momenten die jullie samen creëren zijn krachtige herinneringen aan dat liefde blijft bestaan.”