Heidi Klum bedankt prins William voor zijn ‘geweldige werk’

Heidi Klum is prins William dankbaar voor het werk dat hij doet voor de Earthshot Prize. Dat schreef het model, na afloop van de prijsuitreiking in Zuid-Afrika, op Instagram. De Earthshot Prize is een milieuprijs, in het leven geroepen door prins William.

“Dank je wel, prins William, voor al het geweldige werk dat je doet”, zette Klum bij een foto van haar en de Britse prins samen. Het model reikte woensdagavond een van de prijzen uit.

De prins van Wales zei woensdag tegen de winnaars dat zij de wereld ten goede kunnen veranderen, “met één oplossing per keer”. Volgens William is de prijs “geen viering van winnaars, maar een collectieve beweging voor verandering”. De vijf winnaars gingen ieder naar huis met een geldbedrag van 1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro) om hun milieuprojecten mee te financieren.