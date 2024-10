Hertogin Sophie gaat kinderverhaal voorlezen op de BBC

Sophie, de hertogin van Edinburgh, leest op donderdag 10 oktober een verhaaltje voor bij de Britse omroep BBC. De echtgenote van de prins Edward leest in CBeebies Bedtime Story voor ter gelegenheid van Wereld Zicht Dag.

Het boekje dat Sophie voorleest, is Specs for Rex van Yasmeen Ismail. Het vertelt het verhaal van een klein leeuwtje dat een bril moet dragen en dat aanvankelijk niet leuk vindt. Door een bijzondere gebeurtenis ontdekt hij echter dat een bril dragen zo gek nog niet is.

Sophie is niet de eerste royal die aan het kinderprogramma van de BBC meewerkt. Ook Catherine, de vrouw van prins William, heeft al eens een CBeebies Bedtime Story voorgelezen. In 2022 deed zij dit tijdens de Children’s Mental Health Week met het boek The Owl Who Was Afraid of the Dark van Jill Tomlinson.