Hockeyer Janssen vergat tijdens wedstrijd dat koning aanwezig was

Jip Janssen vergat tijdens het hockeyduel met Zuid-Afrika op de Olympische Spelen van Parijs dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de tribune zaten. “Dat kwam omdat ik helemaal opging in de wedstrijd”, zei de international tegen de olympische persdienst na de wedstrijd die het Nederlands team met 5-3 won. “Maar voor aanvang vond ik het heel bijzonder om de koning te zien. Het is altijd fijn om de steun te hebben van iemand die zo belangrijk is. We waardeerden het als ploeg enorm dat hij erbij was met zijn gezin.”

Janssen scoorde zelf twee keer in het duel. De verdediger benutte een strafbal en een strafcorner. Bij rust stond Oranje al met 4-1 voor. “Ik ben tevreden over de eerste helft. We speelden goed, verdedigend waren we sterk. De tweede helft verliep wat rommelig in de opbouw en ook onze passing was minder. Zij kwamen ook gemakkelijk door onze verdediging. Zuid-Afrika kwam goed terug in de wedstrijd en dat laat zien dat je op de Spelen geen enkel team kan afschrijven.”

De volgende tegenstander in de groepsfase is Frankrijk op zondag. “Ook die ploeg onderschatten we niet, dus we gaan ons goed voorbereiden, onze analyse doen en proberen fit te worden voor morgen”, aldus Janssen.