Hoogleraar staatsrecht: enige uitweg Laurentien is nu terugtreden

De enige uitweg voor prinses Laurentien, nu zij in opspraak is geraakt in de afwikkeling van het toeslagenschandaal, is om zich terug te trekken uit haar eigen stichting. Dat stelde emeritus hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert donderdag in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen. Hij raadt premier Dick Schoof aan om dit proces de komende tijd “vooral te bevorderen”.

Het AD meldde woensdagavond dat er op het ministerie van Financiën meldingen van grensoverschrijdend gedrag over prinses Laurentien zijn binnengekomen. De stichting van Laurentien dreigde eerst met juridische stappen, maar wil nu in gesprek met de krant. Het AD laat weten dat het artikel gefundeerd is en heeft gezegd niets te rectificeren.

Emeritus hoogleraar Bovend’Eert verwijt het voormalig premier Mark Rutte dat de prinses in deze ongemakkelijke situatie is beland. “Rutte had haar in bescherming moeten nemen door haar te ontraden die functie op zich te nemen”, aldus de wetenschapper.

Risicovolle kwestie

“Er was altijd het risico dat zij in opspraak zou raken en dat er kritiek zou komen op haar functioneren. Dat er wrijving zou komen tussen ambtenaren en medewerkers van de stichting. En dat daardoor de monarchie schade zou kunnen leiden. Ze had nooit bij deze risicovolle aangelegenheid betrokken moeten worden.”

De hoogleraar maakt onder meer vergelijkingen met prins Claus, die zijn werk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking op den duur moest neerleggen, en de Lockheed-affaire waardoor prins Bernhard ernstige imagoschade opliep.