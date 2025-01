Huis Harry en Meghan in ‘hoog risicogebied’ branden Los Angeles

Prins Harry, zijn vrouw Meghan en hun kinderen moeten mogelijk geëvacueerd worden vanwege de branden in Los Angeles. Hun huis staat in een “hoog risicogebied”, meldt de Amerikaanse krant The Mirror.

Door hevige branden aan de rand van Los Angeles hebben al tienduizenden mensen hun huis moeten verlaten. Harry en Meghan wonen met hun kinderen Archie en Lilibet in Montecito, dat boven Los Angeles ligt.

Bewoners van Montecito zouden volgens The Mirror al snel iets kunnen merken van de branden. Zo heeft de belangrijkste elektriciteitsleverancier al laten weten uit voorzorg de stroom te willen afsluiten.