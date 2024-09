Ian McKellen: koningin Elizabeth was onbeleefd tegen me

Ian McKellen denkt niet met een warm gevoel terug aan zijn ontmoetingen met koningin Elizabeth. Volgens de Britse acteur was zij “nogal onbeleefd” tegen hem, vertelt hij aan The Times.

De 85-jarige McKellen kan zich goed voorstellen waarom prins Harry een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis. “Stel je voor dat je in de koninklijke familie geboren wordt. Ik heb een beetje ervaring met het publieke leven, maar deze mensen zitten in een gevangenis. Ze kunnen niets normaals doen. Kun je je voorstellen dat je aardig moet zijn tegen iedereen met wie je praat?”

De acteur denkt dat Elizabeth “best gek” was toen ze in 2022 overleed. “En tijdens de weinige keren dat ik haar heb ontmoet was ze nogal onbeleefd.”

Zo ook in 2008 toen McKellen een lintje kreeg. “Ze zei: ‘Je doet dit al een hele tijd.’ Ik antwoordde: ‘Nou, niet zo lang als u.’ Daar kreeg ik een glimlach voor, maar toen zei ze: ‘Gaat er eigenlijk nog wel iemand naar het theater?’ Dat is erg onbeleefd als je iemand een lintje geeft voor acteren. Het betekende: kan het iemand iets schelen wat jij doet, want mij niet. En nu wegwezen.”