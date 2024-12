Identiteit vermeende Chinese spion en vriend van Andrew onthuld

De Britse autoriteiten hebben de identiteit onthuld van de vermeende Chinese spion die bevriend was met prins Andrew. De 50-jarige zakenman uit China heet Yang Tengbo, schrijven Britse media.

Yangs identiteit werd beschermd door een anonimiteitsbevel, maar dat is maandag door een rechter opgeheven. Vorige week werd bekend dat Yang, toen nog H6 genoemd, een vertrouweling van Andrew was. Het kantoor van de prins liet daarop weten dat “al het contact” werd verbroken na zorgen van de overheid en dat Andrew nooit gevoelige zaken besprak met de Chinese man.

Britse media melden dat de zakenman bijna twee decennia in het Verenigd Koninkrijk verbleef, maar een deel van zijn tijd in China doorbracht. Yang kreeg in 2023 te horen dat hij het land niet meer in mocht.