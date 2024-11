Inbraak op terrein Windsor Castle

Twee mannen zijn in oktober het koninklijke landgoed van Windsor Castle binnengedrongen. Uit een van de buitengebouwen stalen ze een pick-uptruck en een quad, bevestigt de politie aan Britse media na berichtgeving hierover van The Sun.

De gemaskerde inbrekers zouden een gestolen vrachtwagen hebben gebruikt om door een hek te komen. Koning Charles en koningin Camilla waren op dat moment niet in het paleis aanwezig. Prins William, prinses Catherine en hun drie kinderen zouden wel in hun woning Adelaide Cottage, gelegen op het landgoed, zijn geweest.

De politie bevestigt de inbraak en meldt dat er nog geen arrestaties zijn verricht. Het onderzoek loopt nog.

Op eerste kerstdag 2021 wist een man met een kruisboog het hek van Windsor Castle over te komen. Hij was van plan om wijlen koningin Elizabeth te doden. De indringer kreeg daar later negen jaar celstraf voor.