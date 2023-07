Fumiko Totorri, de moeder van de Japanse prinses Hisako, is op 96-jarige leeftijd overleden. Het hof meldt aan Japanse media dat ze dinsdag van ouderdom is gestorven in een bejaardenhuis in Tokio.

De prinses heeft daarom een periode van rouw van negentig dagen. De prinses zal later deze week dan ook niet naar Nieuw-Zeeland en Australië gaan voor het WK voetbal voor vrouwen.

Hisako (70) is de weduwe van de in 2002 overleden prins Takamado. Hij was een neef van emeritus keizer Akihito.