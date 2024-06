Japanse keizer bezoekt graf koningin Elizabeth

Keizer Naruhito heeft donderdag een bezoek gebracht aan Windsor Castle om in St. George’s Chapel een krans te leggen op het graf van de Britse koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip.

“De koningin heeft mij altijd buitengewoon gastvrij ontvangen. Als teken van mijn diepe dankbaarheid heb ik een bezoek gebracht”, legde Naruhito na zijn bezoek uit aan Japanse media.

De keizer had een nauwe band met de in 2022 overleden Britse koningin. In de jaren tachtig nodigde zij hem al uit om langs te komen toen hij studeerde in Oxford. Na het overlijden van Elizabeth liet de keizer weten dankbaar te zijn voor de “prestaties” en “bijdrage” van de Queen. Naruhito voelde naast dankbaarheid ook “respect”, stelde hij in de verklaring. “De manier waarop zij altijd vrede en rust in de wereld wenste, maakte diepe indruk op veel mensen.”

Naruhito bracht deze week een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De reis zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden, maar werd afgeblazen vanwege de coronacrisis.