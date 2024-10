Japanse keizerin-emerita Michiko met succes geopereerd na val

Keizerin-emerita Michiko van Japan is succesvol geopereerd aan een gebroken dijbeen. Dat heeft het Japanse hof gemeld. De 89-jarige vrouw van voormalig keizer Akihito was zondag gevallen in haar residentie. Na onderzoek werd vastgesteld dat het bovenste deel van haar rechterdijbeen gebroken was.

Volgens Japanse media blijft Michiko naar verwachting nog tot twee weken in het ziekenhuis om te herstellen. Het is de eerste keer sinds september 2019 dat Michiko een operatie moest ondergaan. Destijds werd ze behandeld aan borstkanker.

De voormalige keizerin wordt op 20 oktober 90 jaar.