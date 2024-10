Japanse keizerin-emerita Michiko ontslagen uit ziekenhuis

De Japanse keizerin-emerita Michiko is zondag uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden lokale media. De 89-jarige vrouw van voormalig keizer Akihito moest na een val geopereerd worden aan een gebroken dijbeen.

Michiko heeft het ziekenhuis zondagmiddag, lokale tijd, verlaten. De voormalige keizerin was een week eerder gevallen in haar residentie. Na onderzoek werd vastgesteld dat het bovenste deel van haar rechterdijbeen gebroken was.

Michiko werd in 2019 voor het laatst in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie. Toen werd ze behandeld voor borstkanker.