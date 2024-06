Jarige Chris O’Neill herenigd met gezin

De verhuizing van de Zweedse prinses Madeleine van de Verenigde Staten naar Zweden is afgerond. Ook haar man Chris O’Neill heeft de overstap naar Stockholm gemaakt, bevestigt een woordvoerder van het hof aan het Zweedse blad Svensk Damtidning. Dat betekent dat O’Neill zijn vijftigste verjaardag donderdag in zijn nieuwe woning kan vieren.

Op welke manier O’Neill zijn verjaardag viert, is niet bekend. Het paleis meldt enkel dat er in besloten kring een feestje plaatsvindt.

Prinses Madeleine kwam eerder deze maand al met haar drie kinderen naar Zweden. De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia woonde de afgelopen jaren met haar gezin in Florida in de Verenigde Staten. De familie heeft nu een woning bij de Koninklijke Stallen in het centrum van Stockholm.