Jarige Märtha Louise is Verretts ‘grootste geschenk’

Durek Verrett heeft in een lange liefdevolle post op Instagram zijn kersverse vrouw prinses Märtha Louise van Noorwegen gefeliciteerd met haar 53e verjaardag. Hij noemt haar “het grootste geschenk dat het leven hem heeft gegeven”.

“Elk moment aan jouw zijde voelt als een zegen die niet in woorden te vatten is, maar ik ga het proberen”, schrijft Verrett, die eind vorige maand in het huwelijk trad met Märtha Louise. “Jij bent mijn muze, de constante slag van mijn hart en de ziel die dit leven niet alleen leefbaar maar ook buitengewoon maakt. In jouw ogen zie ik het universum – een enorme uitgestrektheid van schoonheid, vriendelijkheid en liefde, allemaal verpakt in de meest voortreffelijke vrouw die ik ooit gekend heb.”

Verrett zegt dat de lach van de prinses “zijn dagen vult” en haar glimlach “elk pad verlicht dat we samen bewandelen”. Ook stelt hij dat Märtha Louise “al het gewone in magie verandert”. “De manier waarop jij liefhebt, met elke vezel van je wezen, leert me wat het betekent om echt te leven. Door jou voel ik me gezien, begrepen en gekoesterd. En in ruil daarvoor wil ik niets liever dan elk moment van dit leven besteden om jou de liefde te geven die je zo diep verdient.”

“Op naar nog een jaar vol gelach, avonturen, liefde en alles wat onze band onverbrekelijk maakt. Ik hou van je met elk deel van wie ik ben, nu en altijd”, besluit Verrett.