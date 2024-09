Jimmy Fallon laat prins Harry schrikken met panda en weerwolven

Prins Harry is donderdagavond te gast geweest in The Tonight Show with Jimmy Fallon. De prins kreeg geen gebruikelijk interview, maar moest door een doolhof waar de presentator hem op verschillende manieren probeerde te laten schrikken.

Voordat Harry naar binnen ging, vertelde hij Fallon dat hij normaal gesproken niet gauw bang is. “Maar vandaag zou dat anders kunnen zijn”, zei hij ook.

Samen met de presentator liep hij door het doolhof. Harry schrok meerdere keren, onder meer van een panda en van weerwolven. Al schreeuwend en soms scheldend wandelde hij door de gangen.

Harry is in New York, waar de talkshow wordt opgenomen, voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij woonde meerdere evenementen bij.